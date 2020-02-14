MALTEPE'DE YANGIN, DUMANDAN ETKİLENENLER TAHLİYE EDİLDİ (1)

14.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:48

Çağrı ÇALIŞKAN/ MALTEPE'de 18 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında yangın çıktı. Yoğun dumanın bina içine dolması nedeniyle katlarda bulunanlar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verildi.

Görüntü Dökümü:

---------------Olay yeri-Ekiplerin müdahalesi

-Tahliye edilenler

Kaynak: DHA