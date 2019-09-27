Maltepe'de yangın
Maltepe'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
27.09.2019 00:00
Maltepe'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA
Maltepe'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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