Maltepe'de Yangın
Maltepe'de 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Maltepe'de 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi üzerinde 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Binanın üst katında mahsur kalan 6 kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Müdahale sonucu kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.