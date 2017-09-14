Maltepe'de Yangın

Maltepe'de çıkan yangında, bir güzellik merkezi kullanılamaz hale geldi.



Bağdat Caddesi'ndeki 236 numaralı binanın ikinci katındaki güzellik merkezinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. 6 katlı binada dumandan etkilenenlere de sağlık ekipleri müdahale etti.



Yangın dolayısıyla güzellik merkezi kullanılamaz hale geldi.