Maltepe'de yakıt tankerinde yangın
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Maltepe'de yakıt tankerinde yangın

Maltepe'de yakıt tankerinde yangın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALTEPE'de bulunan balıkçı barınağında demirli olan bir yakıt tankerinde yangın çıktı.

MALTEPE'de bulunan balıkçı barınağında demirli olan bir yakıt tankerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mendirek üzerinde yürüyüş yapan vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırılırken yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı'daki balıkçı barınağında demirli olan yakıt tankerinin jeneratör bölümünde çıktı. Yangına ilk müdahaleyi tankerde bulunanlar yaptı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle polis ve sahildeki güvenlik görevlileri mendirekte yürüyüş yapan vatandaşları uzaklaştırdı. Bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisleri de sevk edildi. 

Sahilde gezintiye çıkan bir vatandaş, "Burada vatandaşlar, çoluğuyla çocuğuyla geziyor. Ama ne oluyor tankerler burada. İşte bugün ucuz atlattık ama yarın ne olacak. Çok hafif bir koku geldi. İtfaiyenin geldiğini görünce koştuk geldik yardımımız olur diye. Olay gerçekten vahim. Yangın çıksa bir tane tanker, yanında bir tane daha var. Onun yanında bir tane daha. Bir tanesi patlayınca 5 tanesi birden patlayacak. Bunlar neden burada duruyor. Bunların bağlanacağı güvenli, insanlardan uzak bir yer yok mu" dedi. 

 


- İstanbul
Maltepe'de yakıt tankerinde yangın
Maltepe'de yakıt tankerinde yangın
Maltepe'de yakıt tankerinde yangın
Maltepe'de yakıt tankerinde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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