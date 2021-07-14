Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cip takla attı: 1 yaralı
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Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cip takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de seyir halinde olan lüks cip, virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak önce trafik tabelasına vurdu, ardından takla attı.

Maltepe'de seyir halinde olan lüks cip, virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak önce trafik tabelasına vurdu, ardından takla attı. Viraja aşırı hızla girdiği iddia edilen lüks cip sürücüsü kazada yaralandı.

Kaza, Maltepe Tugay Yolu Caddesinde saat 10.00 sularında gerçekleşti. 58 ACA 681 plakalı Mercedes marka lüks cip sürücüsü Cengiz Çetin (57) iddiaya göre kavşağa aşırı hız ile girmeye çalıştı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan lüks cip önce trafik tabelasına vurdu, ardından takla attı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya tanık olan vatandaşlar tarafından, takla atan cipten yaralı olarak çıkarılan Cengiz Çetin sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kavşakta takla atan araç, yolda trafiğin bir süre aksamasına neden oldu. - İSTANBUL

Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cip takla attı: 1 yaralı
Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cip takla attı: 1 yaralı
Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cip takla attı: 1 yaralı
Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cip takla attı: 1 yaralı
Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cip takla attı: 1 yaralı
Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cip takla attı: 1 yaralı
Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cip takla attı: 1 yaralı
Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cip takla attı: 1 yaralı
Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cip takla attı: 1 yaralı
Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cip takla attı: 1 yaralı
Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cip takla attı: 1 yaralı
Maltepe'de virajı dönemeyen lüks cip takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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