Maltepe'de Türkmenistan uyruklu şahıs, ev arkadaşını öldürdü Maltepe'de Türkmenistan uyruklu bir kişi, Türkmenistan uyruklu olan ev arkadaşı Dovletmyrat Ballarov'u darp ederek öldürdü.

Maltepe'de Türkmenistan uyruklu bir kişi, Türkmenistan uyruklu olan ev arkadaşı Dovletmyrat Ballarov'u darp ederek öldürdü. Cinayet zanlısı daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay saat 09.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Orta Yol Sokak üzerinde bulunan Tellioğlu apartmanında meydana geldi. Türkmenistan uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi yine kendisi gibi Türkmen olan ev arkadaşı Dovletmyrat Ballarov'u henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışma sonucu darp ederek öldürdü. İddiaya göre sabah erken saatlerde apartmanda gürültü duyan apartman sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla bodrum katta bulunan daireye girdi. Evde bir kişinin yerde yattığını görülmesinin üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Telim oldu

Olay yeri inceleme ekipleri, apartmanda ve dairede incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmada ölen kişinin Türkmen uyruklu Dovletmyrat Ballarov olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Ballarov'un cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Apartman sakinleri, evde oturan kişiyi tanımadıklarını ve kendi halinde yaşadığını belirterek, polis ekiplerinin sabah daireye girdiklerini söylediler. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli şahsı aramak için çalışmalara başladı. Ancak şüphelinin daha sonra Kadıköy Hasanpaşa Polis Merkezi'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA