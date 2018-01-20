Maltepe'de Trafik Kazası, Motosiklet Sürücüsü Öldü

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu üstünde yaşanan kazada bir motosiklet sürücü hayatını kaybetti. Kazaya, iki de otomobil karıştı.

Edinilen bilgilere göre; Maltepe Gülsuyu mevkiinde Ankara istikametinde bir motosiklet ile iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan ve başını sert şekilde vuran motosiklet süsücüsü hayatını kaybetti.

Kaza sonrası karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı.