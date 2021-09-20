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Maltepe'de trafik kazası: 2 yaralı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Maltepe'de trafik kazası: 2 yaralı

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İdealtepe mevkii D100 Karayolu'nda Kartal istikametine seyir halinde olan Büşra T. idaresindeki 34 EJA 721 plakalı araç, aynı yönde seyreden Mehmet A. idaresindeki 06 DR 9225 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Büşra T. ile diğer araçta bulunan Nurcan A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Maltepe'de trafik kazası: 2 yaralı

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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