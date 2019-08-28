Maltepe'de trafik kazası: 1 ölü
Maltepe'deki trafik kazasında bir kişi öldü.
Maltepe'deki trafik kazasında bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, kebapçıda çalışan Azad Y'nin (17) kullandığı motosiklet, Başıbüyük yolundaki bir kavşakta, hareket halindeki 34 DP 9235 plakalı panelvanla çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü, kaza sırasında başını panelvanın camına çarparak ağır yaralandı.
Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Panelvanın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Azad Y'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik aksadı.
Trafik kazası, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.