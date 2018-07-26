Maltepe'de Trafik Kazası: 1 Ölü
Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Ankara istikametinde seyreden Oğuz Gülmez (25) idaresindeki 34 EIU 87 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Altıntepe mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yuvarlanan araç bir süre sürüklenerek durabildi.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülmez'in öldüğünü belirledi.
Sürücünün cesedi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.