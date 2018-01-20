Maltepe'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Kartal istikametinde seyreden ve sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 34 EM 0099 plakalı otomobil, 34 Y 8598 plakalı cip ile çarpışınca Suat Yağan'ın kullandığı 34 NT 0508 plakalı motosiklet bariyerlere çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Suat Yağan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yağan'ın cesedi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Olay nedeniyle D-100 karayolunun Kartal yönünde bir süre ulaşım sağlanamadı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.