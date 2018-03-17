Maltepe'de Trafik Kazası: 1 Ölü - (1)

Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA - MALTEPE'de D-100 karayolu Altuntepe mevkii Ankara istikametinde sebze yüklü kamyon yolun sağında bekleyen başka bir kamyona çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu meydana gelirken, trafik polis tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.