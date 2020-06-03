MALTEPE'DE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA AYAKTA YOLCU DENETİMİ
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MALTEPE'DE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA AYAKTA YOLCU DENETİMİ

MALTEPE'DE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA AYAKTA YOLCU DENETİMİ (Havadan görüntülerle)Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKAN-Kubilay ÖZEV İSTANBUL, (DHA)Maltepe'de polis ekipleri koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan toplu ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmaması kararına yönelik denetim yaptı.

03.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:35

MALTEPE'DE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA AYAKTA YOLCU DENETİMİ (Havadan görüntülerle)

Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKAN-Kubilay ÖZEV İSTANBUL, (DHA)

Maltepe'de polis ekipleri koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan toplu ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmaması kararına yönelik denetim yaptı. Denetimler havadan görüntülendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan toplu ulaşım araçlarına kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki karar, Bilim Kurulu'nun talimatları doğrultusunda valiliklere gönderilen talimatla yürürlükten kaldırılmıştı. Ancak önlemler kapsamında minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri gibi şehir içi toplu ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmama kararı uygulanıyor. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bugün Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yaptı. Ekiplerin oluşturduğu güvenlik noktalarından geçen minibüs ve otobüsler tek tek kontrol edilerek, ayakta yolcusu olup olmadığına bakıldı. Bunun yanı sıra ekipler, trafik yoğunluğu ve otomobillere yönelik de denetimler yaptı. Ekiplerin yaptığı denetimler havadan görüntülendi. Denetimlerde emniyet kemeri takmayan sürücülere 128 TL para cezası kesildi. Polis ekiplerinin denetimlerinin gün boyu devam edeceği öğrenildi.

MALTEPE'DE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA AYAKTA YOLCU DENETİMİ

Kaynak: DHA

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