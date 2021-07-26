Maltepe'de tekne yangını (2)
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Maltepe'de tekne yangını (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe'de iskelede bağlı bir teknede çıkan ve yanındaki diğer teknelere de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Maltepe'de iskelede bağlı bir teknede çıkan ve yanındaki diğer teknelere de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Maltepe'deki iskelede bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın iskeledeki bağlı diğer teknelere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Maltepe'de tekne yangını (2)
Maltepe'de tekne yangını (2)
Maltepe'de tekne yangını (2)
Maltepe'de tekne yangını (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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