Maltepe'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Maltepe'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gülsuyu Mahallesi Girneliler Sokak'taki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evde bulunanlar çevredekilerin de yardımıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında zarar gören ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç