Maltepe'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Maltepe'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Anadolu Ajansı / Adem Koç - Haberler | Güncel

Maltepe'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gülsuyu Mahallesi Girneliler Sokak'taki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evde bulunanlar çevredekilerin de yardımıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında zarar gören ev kullanılamaz hale geldi.

Maltepe'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Maltepe'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Maltepe'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Maltepe'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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