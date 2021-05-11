Maltepe'de tek katlı ev alev alev yandı; Türkmen kadın son anda kurtarıldı
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Maltepe'de tek katlı ev alev alev yandı; Türkmen kadın son anda kurtarıldı

Maltepe'de tek katlı ev alev alev yandı; Türkmen kadın son anda kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel

Ramazan EĞRİ / MALTEPE'de tek katlı çıkan yangında alevlere teslim olurken, evde bulunan Türkmenistan uyruklu kadın pencereden çıkarılarak son anda kurtarıldı.

Ramazan EĞRİ/ MALTEPE'de tek katlı çıkan yangında alevlere teslim olurken, evde bulunan Türkmenistan uyruklu kadın pencereden çıkarılarak son anda kurtarıldı.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Şirinevler Sokak üzerindeki tek katlı evde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi kapladı. Mahalle sakinleri yangın sırasında evde bulunan Türkmenistan uyruklu kadını pencereden çıkararak alevlerden son anda kurtardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Mahalle sakini İhsan Karakaya, "Çalışıyorduk biz haber geldi. Daha önce burada bir ev sahibi oturuyordu gitti. Kiracı olması lazımdı. Görüyordum onları gelip geçerken. Şu anda içeride değillerdir inşallah. Yan tarafta Suriyeliler vardı onları çıkardık. Onlardan haberimiz yok. Komşulara soracağız, inşallah içeride değillerdir. Allah yardımcıları olsun." dedi.

Maltepe'de tek katlı ev alev alev yandı; Türkmen kadın son anda kurtarıldı
Maltepe'de tek katlı ev alev alev yandı; Türkmen kadın son anda kurtarıldı
Maltepe'de tek katlı ev alev alev yandı; Türkmen kadın son anda kurtarıldı
Maltepe'de tek katlı ev alev alev yandı; Türkmen kadın son anda kurtarıldı
Maltepe'de tek katlı ev alev alev yandı; Türkmen kadın son anda kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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