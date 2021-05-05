MALTEPE'DE TAM KAPANMADA DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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MALTEPE'DE TAM KAPANMADA DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜM yurtta uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde Maltepe'de denetimler aralıksız devam ediyor.

TÜM yurtta uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde Maltepe'de denetimler aralıksız devam ediyor. Oluşturulan güvenlik noktalarında izin belgesi kontrolleri yapılırken, izin belgesi olmayan 63 kişiye 217 bin lira para cezası uygulandı. Denetimler havadan görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmada Maltepe'de denetimler gece gündüz devam ediyor. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 farklı noktada yaptığı kontrollerde durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Yoldan geçen yayalar da durdurularak nereye gittikleri soruldu. Denetimler sırasında izin belgesi olanlar kontrol noktasından geçerken, Alman vatandaşı olduğunu söyleyen bir kişiye kimliğini gösterememesi üzerine cezai işlem uygulandı. Maltepe'de yapılan denetimlerde bir günde 63 kişiye 3 bin 460 liradan toplam 217 bin 980 lira para cezası uygulandı. Denetimler havadan da görüntülendi.

MALTEPE'DE TAM KAPANMADA DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
MALTEPE'DE TAM KAPANMADA DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
MALTEPE'DE TAM KAPANMADA DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
MALTEPE'DE TAM KAPANMADA DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
MALTEPE'DE TAM KAPANMADA DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
MALTEPE'DE TAM KAPANMADA DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
MALTEPE'DE TAM KAPANMADA DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
MALTEPE'DE TAM KAPANMADA DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
MALTEPE'DE TAM KAPANMADA DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
MALTEPE'DE TAM KAPANMADA DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
MALTEPE'DE TAM KAPANMADA DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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