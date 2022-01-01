Maltepe'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel
Maltepe'de takla atan otomobilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Maltepe'de takla atan otomobilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre, Başıbüyük Yolu Caddesi'nde ilerleyen 34 DR 2517 plakalı otomobil, sürücü Recep T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrol çıktı.
Aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobildeki sürücü ve iki kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobil, çekici vasıtasıyla olay yerinde kaldırıldı.
AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri
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