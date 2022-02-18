MALTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MALTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Maltepe'de, sürücüsünün virajda hızlı dönmeye çalıştığı iddia edilen otomobil, doğal gaz aktarım kutusuna çarpıp savrularak takla attı.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - Maltepe'de, sürücüsünün virajda hızlı dönmeye çalıştığı iddia edilen otomobil, doğal gaz aktarım kutusuna çarpıp savrularak takla attı. Araçta sıkışan sürücü Nurullah Çördük itfaiye ekipleri tarafından yaralı kurtarılırken, eşi ise kazayı burnu dahi kanamadan atlattı.

Kaza, Yalı Mahallesi Sahilyolu Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü Nurullah Çördük(27)'ün virajda hızlı dönmeye çalıştığı iddia edilen 34 CDT 911 plakalı otomobil, doğal gaz aktarım kutusuna çarpıp savrularak takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EŞİNİN YANINDAN AYRILMADI

İtfaiye ekipleri takla atan otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Nurullah Çördük'ü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ilk müdahalesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırdı. Kazadan burnu dahi kanamadan atlatan Esin Çördük ise eşinin kurtarılmasını endişeyle izledi. Trafik polisleri kaza yerinde incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

MALTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

MALTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

MALTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

MALTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

MALTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

MALTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

MALTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

MALTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Doğalgaz, Otomobil, İtfaiye, Maltepe, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title