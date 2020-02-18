: Maltepe'de takla atan otomobil kamerada

18.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:20

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralanırken, kaza anı kamaralara yansıdı.

Kaza saat 06.00'da Maltepe, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü Burak Önder'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HE 7928 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içinde bulunan Kerem Ali Ateş ve Burak Önder'i araçtan çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaza yapan otomobil caddede savrularak takla atıyor. Bu sırada yoldan geçen ve kazayı gören kadın korku ve panik yaşıyor.

Kaynak: DHA

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