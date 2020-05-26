MALTEPE'DE ŞÜPHELİ YANGIN
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MALTEPE'DE ŞÜPHELİ YANGIN

MALTEPE'de 5 katlı binanın birinci katında yangın çıktı.

MALTEPE'DE ŞÜPHELİ YANGIN
26.05.2020 04:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 04:17

MALTEPE'de 5 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Candan sokaktaki 5 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Daireden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evde kimsenin olmaması nedeniyle, dairenin kapısını kırarak içeri giren ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen ve dairede tek yaşadığı öğrenilen 40 yaşındaki A.Ö.'nün bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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