Maltepe'de sokaklarında çöp dağları

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Yılmaz OKUR-Ali KEREM BENGİ/ İstanbul DHA - MALTEPE'de belediyede çalışan bin 500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine önceki günden itibaren grev başlamış, Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluşmuştu. Dün akşam ve bu gece saatlerinde çöplerin daha da arttığı görüldü.

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alındı. Grev kararı sonrası Maltepe'deki bazı sokaklarda çöp konteynerleri doldu taştı. Taşan çöpler, yerlerde birikti. Saatler geçtikçe çöp birikintilerinin daha da arttığı görüldü. Zümrütevler Mahallesi'nin cadde ve sokaklarında gece saatlerinde yol üzerinde bulunan çöp konteynerleri ve yeraltı konteynerlerinde birikmeye devam eden çöpler görüntülendi. Bağlarbaşı semt pazarı sonrası yerdeki çöplerin toplanmadığı da görüldü. Meyve sebze artıkları yerde kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri