MALTEPE'DE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU,  KONTEYNERLER DOLDU TAŞTI
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MALTEPE'DE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU,  KONTEYNERLER DOLDU TAŞTI

24.02.2021 10:08 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:24
MALTEPE'DE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU,  KONTEYNERLER DOLDU TAŞTI

MALTEPE Belediyesi'nde çalışan 1500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine dünden itibaren grev başladı.

MALTEPE Belediyesi'nde çalışan 1500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine dünden itibaren grev başladı.  Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu.

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alındı. Belediye binası önünde toplanan işçiler, "Bu İş Yerinde Grev Var" yazılı pankartı bina girişine astı. Grev kararı sonrası Maltepe'deki bazı sokaklarda çöp konteynerleri doldu taştı. Taşan çöpler, yerlerde birikirken mahalle sakinleri duruma isyan etti. Bir mahalle sakini, "Gördüğümüz üzücü bir manzara. Yakında ekmek aldığımız bir yer var. Başka bir arkadaşımız da bir şeyler satıyor. Bu manzarayla karşılaşmayı biz de istemiyoruz. Korona sıkıntısıyla uğraşırken bir de çöp ve benzeri şeylerle uğraşmayı istemiyoruz açıkçası." dedi. 

Bir başka mahalle sakini ise, "Bu vaziyete bakar mısınız? Kar oldu, yemeğe tuz atacak kadar tuz atmadılar bu yollara ana arterler de dahil. Bu ne Allah aşkına. Biz şehirde mi yaşıyoruz köyde mi? Virüs aldı götürüyor. Bu virüs değil de nedir. Bu virüsten daha tehlikeli değil mi. Çok yazık." diye konuştu.

Öte yandan gece saatlerinde grev yapan işçiler Zümrütevler'de bulunan belediyeye ait garajda toplanarak ateş yakarken gündüz kurulan semt pazarının kaldırılmasının ardından yerlerde çöp birikintileri kaldı.

- İstanbul
MALTEPE'DE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU,  KONTEYNERLER DOLDU TAŞTI
MALTEPE'DE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU,  KONTEYNERLER DOLDU TAŞTI
MALTEPE'DE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU,  KONTEYNERLER DOLDU TAŞTI
MALTEPE'DE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU,  KONTEYNERLER DOLDU TAŞTI
MALTEPE'DE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU,  KONTEYNERLER DOLDU TAŞTI
MALTEPE'DE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU,  KONTEYNERLER DOLDU TAŞTI
MALTEPE'DE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU,  KONTEYNERLER DOLDU TAŞTI
MALTEPE'DE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU,  KONTEYNERLER DOLDU TAŞTI
MALTEPE'DE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU,  KONTEYNERLER DOLDU TAŞTI
MALTEPE'DE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU,  KONTEYNERLER DOLDU TAŞTI
MALTEPE'DE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU,  KONTEYNERLER DOLDU TAŞTI
MALTEPE'DE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU,  KONTEYNERLER DOLDU TAŞTI
MALTEPE'DE SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU,  KONTEYNERLER DOLDU TAŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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