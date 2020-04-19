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İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Maltepe, Güncel

MALTEPE'DE SOKAK SOKAK GAZETE SATTILAR

İstanbul'da İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından, bayi çalışanları kapı kapı dolaşıp, gazeteleri okuyucularına ulaştırdı.

19.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:30
MALTEPE'DE SOKAK SOKAK GAZETE SATTILAR

İstanbul'da  İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından, bayi çalışanları kapı kapı dolaşıp, gazeteleri okuyucularına ulaştırdı. Evden çıkamadıklarını söyleyen vatandaşlar uygulamadan çok memnun olduklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında uyguladığı 2 günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte İstanbul'da  cadde ve sokaklar, sessizliğe büründü. Genelge kapsamında izin verilen gazete bayileri ise kentte sokak sokak gezerek, isteyen vatandaşlara gazete satışında bulundu. Maltepe'de gazete dağıtımı için oluşturulan ekipler, araçlarıyla birlikte sokak sokak gezdi. Sipariş edilen gazeteleri, okuyucularına ulaştırdı. 

OKUYUCULARIMIZI MAĞDUR ETMEMEYE ÇALIŞIYORUZGazete dağıtım görevlisi İsmail Yağız  taleplere yanıt verdiklerini ve gazeteleri okuyucularla buluşturduklarını belirterek, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle elimizden geldiği kadar okuyucularımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Diğer arkadaşlarda sokakta." diye konuştu. Başka bir görevli Celalettin Balkılıç, "Okuyucularımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Evlere de götürüyoruz. Her kesime ulaşmaya gayret ediyoruz" diye konuştu. Gazete dağıtımında çalışanlar araçlarıyla gezerek "Gazete, gazeteniz geldi" diye bağırarak vatandaşlara seslendi. KAPIMA KADAR GELDİ,ÇOK MUTLUYUM ŞU ANGazete dağıtım görevlisinden gazete satın alan mahalle sakini Sibel Okuroğlu uygulama için çok mutlu olduğunu belirterek, "Kapıma kadar geldi, çok sevinçliyim mutluyum. Zaten 65 yaşındayım, hiçbir yere çıkamıyorum. Çok teşekkür ederim herkese" diye konuştu. Mahallelinin muhtarı Kadriye Necla Timur, "Hizmet verilmesi çok güzel. Annem 84 yaşında gazete okuyamadığı için çok şikayetçiydi geçen hafta. Hem ekmek hem gazete alabiliyoruz. Çok mutluyum" diye konuştu. Sokaklarda gazete satışı geçen araçları gören vatandaşlar evlerinden çıkarak gazetelerini aldı. Kimi vatandaş da evlerinden çıkmadan aşağıya sepet uzatarak gazetelerine ulaştı.

Görüntü dökümü: ------------------Sokakata gezen gazete bayi çalışanları-Gazete alanlardan görüntü-Gazete dağıtım çalışanlar ile röp-Araçlarıyla sokakta gezmeleri-Gazete diye bağırmaları-Evlere gazete götürmeleri-Uzatılan sepetlere gazete koymaları-Vatandaşlar ile röp

-Muhabir anonsu


- İstanbul

Kaynak: DHA

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