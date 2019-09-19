Maltepe'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
MALTEPE'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi ilk müdahalesinin ardından ambulans Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerinden bilgi aldı.
Maltepe Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İncelme ekipleri olay yerinde bir süre delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemelerinde iki boş kovan bulunduğu ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi. Polis motosikletle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
- İstanbul