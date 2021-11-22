MALTEPE'DE SOKAK ORTASINDA KADINA ŞİDDET; ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - MALTEPE'de sokak ortasında eski nişanlısını dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maltepe Küçükyalı Çınar Mahallesi'ndeki olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Tuğba Koç (24) ve bir arkadaşı ile sokakta ilerlerken eski nişanlısı Eren Kuvel yanlarına geldi. Eski nişanlı bir anda Tuğba Koç'u yumruklamaya başladı. Tuğba Koç'un arkadaşının araya girmesi ile saldırgan Eren Kuvel uzaklaştı. Çok geçmeden tekrar Tuğba Koç'un koşarak yanına gelen saldırgan yeniden genç kadına saldırdı. Saldırgan, Tuğba Koç'u defalarca yumrukladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anlarını, aynı mahallede oturan bir kişi cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Tuğba Koç, Eren Kuvel hakkında suç duyurusunda bulundu. Tuğba Koç'un Eren Kuvel tarafından daha önce de darp edildiği gerekçesiyle şikayette bulunduğu öğrenildi. Eren Kuvel şikayet üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kuvel, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BENİ HAFTADA BİR DÖVDÜĞÜ OLDU"

Görüntü dökümü

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet