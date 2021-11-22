Maltepe'de sokak ortasında kadına şiddet; adli kontrolle serbest bırakıldı

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - MALTEPE'de sokak ortasında eski nişanlısı Tuğba Koç'u (24) dövdüğü iddia edilen şüpheli Eren Kuvel, 100 metreden fazla Tuğba Koç'a ve Koç'un ikametgahına yaklaşmamak şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olay dün öğlen saatlerinde Maltepe Küçükyalı Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğba Koç (24) bir arkadaşı ile sokakta giderken eski nişanlısı Eren Kuvel yanlarına geldi. Eski nişanlı bir anda Tuğba Koç'u yumruklamaya başladı. Tuğba Koç'un arkadaşının araya girmesi ile saldırgan Eren Kuvel uzaklaştı. Çok geçmeden tekrar Tuğba Koç'un koşarak yanına gelen saldırgan yeniden kadına saldırdı. Saldırgan, Tuğba Koç'u defalarca yumrukladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anlarını, aynı mahallede oturan bir kişi cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Polis ekipleri Eren Kuvel'i gözaltına aldı.

"ANIN SİNİRİYLE BİRKAÇ YUMRUK ATTIM"

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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