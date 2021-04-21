MALTEPE'DE SİNYAL KESİCİ CİHAZLA OTOMOBİLDEN BÖYLE HIRSIZLIK YAPTI
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MALTEPE'DE SİNYAL KESİCİ CİHAZLA OTOMOBİLDEN BÖYLE HIRSIZLIK YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe'de, E.B. isimli yabancı uyruklu şüpheli, sinyal kesici cihazla otomobilin kilit sistemlerini bozarak, hırsızlık yaptı.

Maltepe'de, E.B. isimli yabancı uyruklu şüpheli, sinyal kesici cihazla otomobilin kilit sistemlerini bozarak, hırsızlık yaptı. Şüphelinin gözaltına alınırken, 2021 yılında 11 ayrı hırsızlık suçunu işlediği de tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, Maltepe'de sinyal kesici kullanarak, otomobillerden hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, çalışmaları sonucunda, şüphelinin sinyal kesici cihazı kullanarak otomobillerin kilit sistemlerini bozup araç içerisinden hırsızlık yaptığını belirledi. Polis, şüphelinin Gürcistan uyruklu E.B., olduğunu tespit etti. Polis 16 Nisan'da yine E.B., isimli kişinin hırsızlık amaçlı İdealtepe Bağdat Caddesi bulunduğu esnada suçüstü yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında, el telsizi, kalem görünümünde delici metal alet, diz üstü bilgisayar ele geçirildi. Öte yandan, şüphelinin polis merkezinde yapılan sorgulamasında, 2021 yılı içerisinde farklı tarihlerde meydana gelen 11 adet hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. 17 Nisan Cumartesi günü adli makamlara sevk edilen E.B., tutuklandı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

MALTEPE'DE SİNYAL KESİCİ CİHAZLA OTOMOBİLDEN BÖYLE HIRSIZLIK YAPTI
MALTEPE'DE SİNYAL KESİCİ CİHAZLA OTOMOBİLDEN BÖYLE HIRSIZLIK YAPTI
MALTEPE'DE SİNYAL KESİCİ CİHAZLA OTOMOBİLDEN BÖYLE HIRSIZLIK YAPTI
MALTEPE'DE SİNYAL KESİCİ CİHAZLA OTOMOBİLDEN BÖYLE HIRSIZLIK YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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