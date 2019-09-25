Maltepe'de silahlı saldırı

25.09.2019 19:37

Maltepe'de 3 kişi silahla vurularak yaralandı.

Aydınevler Mahallesi Selçukbey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, caddeye yaya olarak gelen kişi yada kişiler bir kahvehanenin önüne gelerek ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu kahvehanede bulanan 2 kişi ile önünde bekleyen 1 kadın yaralandı. Olayı gerçekleştiren kişi yada kişiler yaya olarak kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis, incelemelerini tamamlamasının ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA