19.09.2019 00:33

Maltepe'de silahlı saldırı

Motosikletli şüpheliler yolda yürüyen vatandaşa ateş açtı

İSTANBUL - İstanbul'un Maltepe ilçesinde akşam saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir vatandaşa motosikletli saldırgan ya da saldırganlar kurşun yağdırdı.

Üzerinden kimlik çıkmayan vatandaş yaralandı

Saat 22.30 sıralarında Maltepe ilçesi, Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'nde yaya olarak ilerleyen bir vatandaşa motosiklet üzerinden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. İki kurşunun isabet ettiği belirlenen vatandaş bacağından yaralanırken saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı. Silahlı saldırının olduğu noktaya kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaralı vatandaşın üzerinden kimliği çıkmazken hala ismini söylemediği öğrenildi.

Polis bölgeyi abluka altına aldı

Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri öncelikle çevre güvenliğini aldıktan sonra saldırıyla ilgili bilgileri toplamaya başladı. Olay yeri inceleme ekipleri, silahlı saldırgan ya da saldırganların yakalanması için en ufak detayı bile atlamadı. Bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerine el koyan polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA