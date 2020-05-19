Maltepe'de silahlı saldırganın fırıncılara kurşun yağdırdığı anlar kamerada
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Maltepe'de silahlı saldırganın fırıncılara kurşun yağdırdığı anlar kamerada

Maltepe'de silahlı saldırganın fırıncılara kurşun yağdırdığı anlar kamerada Maltepe'de dün akşam saatlerinde bir şahıs ile sokakta ekmek dağıtan fırıncılar arasında tartışma yaşandı.

Maltepe'de silahlı saldırganın fırıncılara kurşun yağdırdığı anlar kamerada
19.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:23

Maltepe'de silahlı saldırganın fırıncılara kurşun yağdırdığı anlar kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de dün akşam saatlerinde bir şahıs ile sokakta ekmek dağıtan fırıncılar arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında şahıs silahına davranarak iki fırıncıyı bacaklarından vurarak yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, iddiaya göre Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Santral Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. N.Y isimli bir şahıs sokak içerisinde ekmek dağıtımı yapan fırıncı K. B. ve U. B. ile gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle arbede yaşandı. Ardından çıkan arbedede N.Y, fırıncılar tarafından darp edildi. Bunun üzerine olay yerinden ayrılan N.Y, beraberinde bir silahla beraber fırıncıların yanına tekrar geldi. Taraflar arasında tekrar yaşanan kavgada silahına davranan N.Y. fırıncılara birkaç el ateş etti. K. B. ve U. B. bacaklarından yaralanırken şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Şahsın fırıncılara silahla art arda ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde fırıncılar ile şahıs arasında arbede yaşanıyor. Ardından şahıs silahı ile ateş ederek iki fırıncıyı da vuruyor.

Kaynak: İHA

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