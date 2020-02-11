Maltepe'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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Maltepe'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Maltepe'de bir restoranda alacak verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada dört kişi yaralandı.

11.02.2020 22:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:46
Maltepe'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

'de bir restoranda alacak verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada dört kişi yaralandı.

Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde bulunan bir restoranda oturan kişiler arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Kavganın tartılmaya dönüşmesi üzerine M. K, silahla ateş açarak M.P, T.C, L. A, S. A. P'yi yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis şüpheli M. K'yı gözaltına alırken, olayda kullanılan silahı ele geçirdi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Maltepe'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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