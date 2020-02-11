Maltepe'de silahlı kavga: 4 yaralı
Maltepe'de bir restoranda alacak nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Maltepe'de bir restoranda alacak nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde bulunan bir restorandaki grup arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Kavganın tartışmaya dönüşmesi üzerine M.K. silahla ateş açarak M.P, T.C, L. A, S. A.P'yi yaraladı.
Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis şüpheli M. K'yı gözaltına alırken, olayda kullanılan silahı ele geçirdi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan birisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.