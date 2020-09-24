Maltepe'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Maltepe'de silahlı kavga: 1 yaralı

24.09.2020 05:29 | Son Güncelleme: 24.09.2020 05:32
Maltepe'de silahlı kavga: 1 yaralı

Maltepe'de çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.

Maltepe'de çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde Veysi T. ile kimliği öğrenilemeyen 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada silahla açılan ateş sonucu Veysi T. yaralandı, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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