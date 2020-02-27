Maltepe'de silahlı kavga: 1 yaralı

27.02.2020 03:41 | Son Güncelleme: 27.02.2020 03:41

MALTEPE'de cadde üzerinde iki grup arasındaki kavga silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı.

Olay, Yalı Mahallesi Küçükyalı Caddesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup cadde üzerinde kavga etmeye başladı. Kavga kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken olayda bir kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri silahlı ateş sonucu yaralanan kişiyi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri cadde ve sokaklarda delil araştırması yaptı. Ekipler yaklaşık 10 adet boş kovan bulurken yoldan geçen bir taksiye de 5 kurşun isabet etti. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişileri tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bir görgü tanığı ise, "Dışarından silah sesi duyduk yaklaşık on iki el silah sesi duyduk. Kalabalık buraya toplandı, sonra polis geldi. Yaralı vardı bir tane. Hemen zaten iki dakikaya polis geldi. Silah sesi duyduk dışarıya çıktığımızda bir kişi koşarak kaçtı polise haber verdik, geldiler" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA