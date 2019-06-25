Maltepe'de silahla yaralamaya karışan şahsın kendini vurduğu anlar kamerada

Maltepe'de silahla yaralama olayına karışan Doğan G. (30), polisten kaçarak kendisini kilitlediği oto yıkamacıda polisin tüm ikna çabalarına rağmen teslim olmayıp kendisini başından vurdu. İntihar eden şahsın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. İki kez tutukluk yapan silahın üçüncü seferde ateş almasıyla şahsın hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde 21 Haziran günü iddiaya göre silahla yaralama olayına karıştığı öğrenilen Doğan G. (30) isimli şahıs polisten kaçarak bir oto yıkamacıya saklandı. Polis ekipleri, kendisini oto yıkamacıya kilitleyen şahsı teslim olmaya ikna etmeye çalışsa da şahıs bir türlü ikna olmadı. Şahıs, burada yanında bulunan ve daha önce de silahla yaralama olayında kullandığı ruhsatsız tabancayı başına dayayarak tetiği çekti. Silah birkaç kez tutukluk yapsa da daha sonra ateş aldı. Kendisini başından vurarak intihar eden şahsın aynı zamanda akli dengesinin yerinde olmadığı ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü anlaşıldı.

İntihar anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs tabancayı kafasına dayıyor, tetiği çekiyor ve silah birkaç kez tutukluk yapıyor. Ardından şahsın tetiği çekmesiyle silah ateş alıyor ve şahıs hayatını kaybediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA