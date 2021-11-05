MALTEPE'DE SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - Maltepe'de seyir halindeki bir servis minibüsü alev alev yandı. Alev topuna dönen minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Büyükbakkalköy Mahallesi'nde 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki okul servis minibüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü araçtan inerek motoru kontrol etmek istediği sırada birden alevler yükseldi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürerek bir süre soğutma çalışması yaptı. Söndürülen servis minibüsü ise kullanılamaz hale geldi. Aracın yanma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.