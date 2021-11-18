Maltepe'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri başladı

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Maltepe'de düzenlenen "Şanlıurfa Tanıtım Günleri"nde şehrin lezzetleri ve kent kültürü tanıtılıyor.

Maltepe'deki etkinlik alanında gerçekleştirilen tanıtım günlerinde yöresel yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Alandaki yaklaşık 40 çadırda kuru biber, çeşitli baharatlar, cevizli sucuk, peynir çeşitleri, tereyağı, şerbetler ve çeşitli ürünler ile başta kebap çeşitleri olmak üzere birçok yemek yer alıyor.

Bazı çadırlarda da kent kültürünü tanıtan bilgilerin yer aldığı panolar asıldı.

21 Kasım'a kadar sürecek programda "folklor", "mehteran takımı", "bando" gösterilerinin yanı sıra yöresel sanatçıların Şanlıurfa'nın ezgilerini seslendirdiği konser etkinlikleri düzenlenecek.