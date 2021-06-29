Maltepe'de sahte alkol ve kaçak sigara denetimi

Maltepe'de kafe, restoran ve tekel bayilerinde sahte alkol ve kaçak sigara denetimi yapıldı.

Maltepe'de kafe, restoran ve tekel bayilerinde sahte alkol ve kaçak sigara denetimi yapıldı.

Denetime, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri katıldı.

Denetimlerde, iş yerlerinin ruhsatları kontrol edilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, tekel bayileri ve içkili iş yerlerinde bandrol kontrolü yaptı.

Bu arada ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında iş yerleri girişinde dezenfektan olup olmadığını kontrol ederken, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimler gün boyu süreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz