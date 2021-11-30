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Maltepe'de rüzgarın şiddeti ile evin çatısı uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de rüzgarın şiddeti ile evin çatısı uçtu Maltepe'de şiddetli rüzgarın ve yağmurun etkisiyle tek katlı evin çatısı uçtu.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de rüzgarın şiddeti ile evin çatısı uçtu

İSTANBUL - Maltepe'de şiddetli rüzgarın ve yağmurun etkisiyle tek katlı evin çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçaların düştüğü yolda o anda kimsenin olmayışı olası faciayı önledi.

Olay, Maltepe Mesut Caddesi Şehit Metin Dil Sokakta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lodosun etkisiyle tek katlı bir evin çatısı uçtu. Çatının parçaları yola düştü. Yoldan geçen kimsenin olmaması olası faciayı engelledi. Olayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. O anlarda mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

"Çoluk çocuk birden bir fırladık"

Olay hakkında konuşan ev sahibi İpek Dil, "Sabah 9'da bir ses duydum. Birden ön taraftaki terasımız bu tarafa indi, cama dayandı. Çoluk çocuk birden bir fırladık. Biz kavak ağaçlarından korktuk. Zaten iki tane kavak ağacı da var. Komşumuz kesmiyor sağ olsun. Bir günde galiba onlar tepemize düşer. O kadar şikayet ettik ama kimse umursamıyor. İnanın birisinin ölmesi mi lazım acaba, Yoksa daha büyük bir şey olması lazım ki bu kavaklar kesilsin. Ön teras direkt buraya geldi." dedi.

Maltepe'de rüzgarın şiddeti ile evin çatısı uçtu

Maltepe'de rüzgarın şiddeti ile evin çatısı uçtu

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