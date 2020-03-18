Maltepe'de, restoranda çıkan yangın söndürüldü
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İtfaiye, Maltepe, Güncel

Maltepe'de, restoranda çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de, bir restoranda çıkan yangın hasara neden oldu.

18.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:12
Maltepe'de, restoranda çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de, bir restoranda çıkan yangın hasara neden oldu.

İdealtepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki restorandan duman yükseldiğini fark eden çalışanlar, iş yerini boşaltarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri işletmenin bir bölümünü saran alevlere müdahale etti.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangın, restoranda hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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