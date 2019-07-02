Maltepe'de rehine krizi
Maltepe'de rehine kriziİSTANBUL(İHA)- Maltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin aldığı iddia edildi.
Maltepe'de rehine krizi
İSTANBUL(İHA)- Maltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin aldığı iddia edildi. Polis AVM'ye giriş çıkışları kapattı.
Kaynak: İHA
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