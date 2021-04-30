Maltepe'de aylık 75 bin kişiye iftar yemeği
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Maltepe'de aylık 75 bin kişiye iftar yemeği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe'de aylık 75 bin kişiye iftar yemeği Maltepe'de Ramazan ayı boyunca günlük 2 bin 500 olmak üzere aylık 75 bin kişiye sıcak yemek desteği sunuluyor.

Maltepe'de aylık 75 bin kişiye iftar yemeği

İSTANBUL - Maltepe'de Ramazan ayı boyunca günlük 2 bin 500 olmak üzere aylık 75 bin kişiye sıcak yemek desteği sunuluyor.

Maltepe Belediyesi, zorlu pandemi koşullarının hüküm sürdüğü ve son olarak tam kapanmaya gidileceği bu süreçte halkını yalnız bırakmadı. Ramazan ayı dolayısıyla her gün ilçenin değişik bir mahallesinde günlük 2 bin 500, aylık ise 75 bin kişiye yemek, su, tatlı, ekmek ve ayran dağıtımı gerçekleştirdi.

35 bin kişiye erzak yardımı

Maltepe Belediyesi'nin Zümrütevler'deki aşevinde hijyenik koşullar altında, gıda mühendislerinin denetiminde ve gıda tüzüklerine uygun hazırlanan yemekler de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Çalışmalar kapsamında 2021 yılının ilk 4 ayında toplamda 5 bin 630 kişiye sıcak yemek verilirken, kurulan 5 kişilik ekiple de günde 200, 2014'ün ilk 4 ayında yaklaşık 35 kişiye kuru gıda ve erzak yardımı yapıldı. İlçedeki polisler, taksi ve minibüs duraklarına da her gün 760 adet sıcak yemek dağıtımı yapılırken, ihtiyaç sahibi ve korona hastası 72 aileye yemek konusunda destek verildi.

Kesintisiz hizmet sunulacak

Kamu kurum ve kuruluşları ile eşgüdüm halinde tam kapanma sürecinde 7/24 hizmet vereceklerini belirten ekipler, özellikle kimsesizlere, evden çıkamayan yaşlı vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Vatandaşların 0216 458 99 99 numaralı telefondan, dahili 1488 - 1431 - 1402'yi tuşlayarak ekiplere ulaşıp talepte bulunabileceklerini de sözlerine ekleyen yetkililer, kuru gıda ve erzak yardımı hizmetlerini de aksatmadan sürdüreceklerini belirtti.

Maltepe'de aylık 75 bin kişiye iftar yemeği
Maltepe'de aylık 75 bin kişiye iftar yemeği
Maltepe'de aylık 75 bin kişiye iftar yemeği
Maltepe'de aylık 75 bin kişiye iftar yemeği
Maltepe'de aylık 75 bin kişiye iftar yemeği
Maltepe'de aylık 75 bin kişiye iftar yemeği
Maltepe'de aylık 75 bin kişiye iftar yemeği
Maltepe'de aylık 75 bin kişiye iftar yemeği
Maltepe'de aylık 75 bin kişiye iftar yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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