Maltepe'de poşetli hırsız yakalandı
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Maltepe'de poşetli hırsız yakalandı

Maltepe'de poşetli hırsız yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de bir AVM önünde elinde oyuncak mağazası poşetiyle bir araca binmeye çalışarak şüphe çeken şahıs emniyet güçleri tarafından kontrol edildi.

Maltepe'de bir AVM önünde elinde oyuncak mağazası poşetiyle bir araca binmeye çalışarak şüphe çeken şahıs emniyet güçleri tarafından kontrol edildi. Kontrolün ardından şüphelinin alarmları sökülmemiş 64 adet çanta, kıyafet ve ayakkabı çaldığı ortaya çıktı. Olayın ardından şüpheli şahıslar yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca haklarında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Olay, 18 Temmuz tarihinde Maltepe'de bir AVM önünde gerçekleşti. AVM önünde bulunan bir araca şüpheli bir şahsın elinde oyuncak mağazasına ait bir poşetle binmeye çalıştığının görülmesi şüphe çekti. Şüphe çeken şahıs emniyet güçleri tarafından kontrol altına alındı. Kaçmaya çalışan araç da durdurularak şüpheli İ.B. ve Ö.B. isimli şahıslar emniyet güçleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahsın elindeki poşet kontrol edildiğinde içerisinde alarmları sökülmemiş olarak 64 adet çanta, kıyafet ve ayakkabı ele geçirildi.

Olayın ardından şüpheli şahıslar hakkında 19 Temmuz'da sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL

Maltepe'de poşetli hırsız yakalandı
Maltepe'de poşetli hırsız yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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