Maltepe'de pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı (1)

06.09.2019 16:13

Maltepe'de bir kişi, bulunduğu aracın içerisinden pompalı tüfek ile bir kişiye saldırdı. O sırada sokak üzerindeki bir markette bulunan 2 kişi de yaralandı. 3 yaralı hastaneye kaldırılırken saldırgan geldiği araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Kovanın görüntüsü

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul