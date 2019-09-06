Maltepe'de pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı (1)

Maltepe'de pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı (1)

Maltepe'de bir kişi, bulunduğu aracın içerisinden pompalı tüfek ile bir kişiye saldırdı.

06.09.2019 16:13
Maltepe'de pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı (1)

Maltepe'de bir kişi, bulunduğu aracın içerisinden pompalı tüfek ile bir kişiye saldırdı. O sırada sokak üzerindeki bir markette bulunan 2 kişi de yaralandı. 3 yaralı hastaneye kaldırılırken saldırgan geldiği araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. 

Görüntü dökümü:
----------------
-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Kovanın görüntüsü
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et