Maltepe'de pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan yakalandı

Maltepe'de pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan yakalandı

Maltepe'de pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan yakalandıİSTANBUL - Maltepe' de husumetli olduğu kişiye pompalı tüfekle saldıran ve üç kişiyi yaralayan zanlı polis tarafından yakalandı.

06.09.2019 22:02
Maltepe'de pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan yakalandı

Maltepe'de pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan yakalandı

İSTANBUL - Maltepe' de husumetli olduğu kişiye pompalı tüfekle saldıran ve üç kişiyi yaralayan zanlı polis tarafından yakalandı.

Maltepe Fındıklı'da bugün pompalı tüfekle üç kişiyi yaralayan E.U isimli zanlı Maltepe ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonrası yakalandı. Şahısla birlikte olayda kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi. Zanlı ilk ifadesinde alacak verecek yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Maltepe'de pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan yakalandı
Kaynak: İHA
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