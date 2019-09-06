Maltepe'de pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan yakalandı

Maltepe'de pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan yakalandı

Maltepe' de pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından yakalandı.

06.09.2019 21:17
Maltepe'de pompalı tüfekle dehşet saçan saldırgan yakalandı

Maltepe' de pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından yakalandı.


Maltepe Fındıklı'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan E.U isimli şahıs, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonrası yakalandı. Şahısla birlikte olayda kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi. Zanlı ilk ifadesinde alacak verecek yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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