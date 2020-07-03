Maltepe'de polisten minibüs denetimi
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Maltepe'de polisten minibüs denetimi

Maltepe'de polis ekipleri trafikteki toplu taşımaları denetleyerek taşınan yolcu sayılarını kontrol etti.

Maltepe'de polisten minibüs denetimi
03.07.2020 19:02 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:46

Maltepe'de polis ekipleri trafikteki toplu taşımaları denetleyerek taşınan yolcu sayılarını kontrol etti. Fazla yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne para cezası kesilirken, minibüs sürücüsü, "Böyle uygulamalar olması güzel bir şey. Ceza yedik yapacak bir şey yok" dedi.

Maltepe'de polis ekipleri, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetleme yaparak taşınan yolcu sayılarını denetledi. Denetleme sırasında olması gerekenden fazla yolcu taşıyan minibüs sürücüsü polis tarafından durduruldu. Minibüs sürücüsüne polis tarafından para cezası kesildi. Minibüs sürücüsü de kendisine ceza yazan polisten hem özür diledi hem teşekkür etti.

Ceza yiyen minibüs sürücüsü, "Böyle uygulamalar olması güzel bir şey. Ceza yedik yapacak bir şey yok. Bir daha olmayacak" dedi.

Ayrıca denetimlere takılan iki motosiklet sürücüsünün de hem kasksız hem ehliyetsiz olduğu görüldü. Motosiklet sürücülerine polis tarafından para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin motosikletleri çekiciye alınarak götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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