Maltepe'de polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi Maltepe'de polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükyalı Polis Merkezi Amirliğini arayan bir aile, 6 yaşındaki oğullarının doğum günü olduğunu ve polislerin ziyaret etmesini istediklerini söyledi.

Maltepe'de polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi İSTANBUL - Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükyalı Polis Merkezi Amirliğini arayan bir aile, 6 yaşındaki oğullarının doğum günü olduğunu ve polislerin ziyaret etmesini istediklerini söyledi.Polis ekipleri, Aydınevler Mahallesi'nde ikamet eden aileye doğum günü pastası alarak sürpriz yaptı. Pastayı 6 yaşındaki çocuğa vererek yaş gününü kutlayan polis ekipleri, daha sonra evden ayrıldı. Kaynak: İHA